Следователи МВД РФ возбудили 164 уголовных дела на лжеброкеров

16:08
Фото: ТАСС/"Ведомости"/Евгений Стецко
В Москве возбуждено 164 уголовных дела в отношении злоумышленников, которые под видом оказания брокерских услуг похитили более 200 миллионов рублей. Жертвами стали свыше 160 человек, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"Возбуждено 164 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ ("Мошенничество"), которые соединены в одно производство, а также уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ ("Организация и участие в преступном сообществе")", – приводятся в сообщении слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
По данным ведомства, злоумышленники размещали в печатных изданиях и интернете рекламные объявления с приглашением принять участие в инвестиционной деятельности, обещая потенциальным клиентам высокий доход от операций с ценными бумагами.
Она уточнила, что в настоящее время установлены 6 участников преступного сообщества и 4 организатора. Трое из них объявлены в международный розыск, еще один – в федеральный.
Ранее сообщалось, что сотрудники МВД по Москве раскрыли схему мошенничества с призывом инвестировать в криптовалюту. По данным ведомства, в СМИ были опубликованы рекламные материалы о деятельности организации, филиалы фирмы были открыты и за рубежом. Люди перечисляли средства на указанный мошенниками счет в иностранном банке, после чего деньги похищались.
В ЦБ РФ предложили ввести процедуру возврата денег, переведенных мошенникам
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