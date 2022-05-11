Московские правоохранители раскрыли схему мошенничества с приобретением криптовалюты

Фото: depositphotos/Scharfsinn

Сотрудники МВД по Москве раскрыли схему мошенничества с призывом инвестировать в криптовалюту, сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Предварительно установлено, что генеральный директор одной из столичных организаций вместе с сообщниками привлекал денежные средства физических лиц, обещая высокий доход от вложений в цифровую платежную систему. С этой целью был создан сайт компании, на котором размещалась информация о платных обучающих программах, обещающих гражданам стать профессиональными и успешными инвесторами", – приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

По данным ведомства, в СМИ были опубликованы рекламные материалы о деятельности организации, филиалы фирмы были открыты и за рубежом.

Уточняется, что люди перечисляли средства на указанный мошенниками счет в иностранном банке, после чего деньги похищались.

В отношении 53-летнего гендиректора организации возбуждено три уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ, которые соединены в одно производство. Задержанному предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии, он заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается, добавили в МВД.

Ранее в Банке России предупредили, что мошенники, представляющиеся сотрудниками банков, обзванивают клиентов и сообщают о дефиците наличной валюты. Пользуясь ажиотажем и паникой, аферисты узнают данные карты человека и крадут деньги. Запугав человека, злоумышленники предлагают перевести деньги на некий специальный счет, с которого удастся беспрепятственно снять средства.