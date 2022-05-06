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В антивирусах Avast и AVG обнаружили уязвимости, которые оставались незамеченными много лет и затронули десятки миллионов пользователей, сообщили в компании SentinelOne.

По словам специалиста по информационной безопасности компании Касифа Декеля, уязвимости позволяли мошенникам отключать на компьютерах продукты безопасности, перезаписывать системные компоненты, причинять вред операционной системе и выполнять вредоносные операции.

Ошибки в ОС обнаружили в драйвере ядра aswArPot.sys и присвоили им значения CVE-2022–26522 и CVE-2022–26523. Позднее Avast выпустил обновление для исправления неполадок.

Ранее специалисты по информационной безопасности обнаружили в новых гаджетах Apple уязвимость Augury, связанную с кражей данных пользователей. Эксперты отметили, что она основана на механизме предварительной выборки Data Memory-Dependent Prefetcher (DMP).

