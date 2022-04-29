Назван признак тайного использования компьютера хакерами

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Фото: depositphotos/dedivan1923
Хакеры могут "подсаживать" на чужие устройства программы для скрытого майнинга криптовалюты, рассказал эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.
По его словам, понять, что кто-то зарабатывает деньги с помощью вашего компьютера, можно по возросшей на центральный процессор устройства нагрузке. Ее можно проверить, запустив диспетчер задач.
"В обычном режиме, когда мы работаем с офисными и домашними приложениями вроде почты, браузера и так далее, нормальной загрузкой процессора считается от 15 до 25%. Если мы смотрим видео, то нагрузка может немного возрасти. В целом нормальная загрузка процессора не должна превышать 30–35%", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.
Программы для скрытого майнинга могут привести данную загрузку к показателям в 100%, добавил Лукацкий. Во время их работы компьютер либо не сможет выполнять другие задачи, либо будет делать это очень медленно.
Кроме того, подчеркнул эксперт, такие программы затрудняют использование собственного компьютера, приводят к росту потребления электроэнергии и быстрому износу устройства. Замена сгоревшей из-за майнинга видеокарты может обойтись недешево.
Ранее эксперт Павел Коростелев рассказал, что злоумышленники могут следить за пользователем смартфона через уязвимости в гаджете. По его словам, в России для этих целей обычно используется вредоносная ссылка, по которой переходит жертва. В результате в устройстве появляется невидимая библиотека, которая отслеживает, что происходит со смартфоном.
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