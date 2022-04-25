Пользователям поисковика Google позволят отключить слежку за собой

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Пользователи поисковика Google смогут отклонять все отслеживающие cookie-файлы, сообщается на портале SecurityLab.

Компания добавила на баннер, предлагавший принять все cookie-файлы, кнопку "запретить все", которая позволяет отказаться от всех отслеживающих файлов. До этого пользователи видели кнопку "принять все" и графу "настроить файлы", где было возможно отключить ненужные пункты.

При этом пользователи из-за подобного расположения кнопок были вынуждены принимать cookie-файлы в интересах рекламного бизнеса. За это во Франции компания была оштрафована на 150 миллионов евро, ей также было дано три месяца на исправление баннера.

По данным компании, обновление пока доступно только для французских пользователей, в будущем Google распространит его на другие европейские страны.

Летом 2021 года антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 миллионов евро за продвижение собственных услуг в секторе онлайн-рекламы.