Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 млн евро

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Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 миллионов евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Антимонопольный орган налагает санкции на Google в размере 220 миллионов евро за продвижение собственных услуг в секторе онлайн-рекламы", – говорится в сообщении.

Ранее Еврокомиссия планировала оштрафовать компанию Google на рекордные 4,34 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС в сфере интернет-поиска на мобильных устройствах. Еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер объяснила, что компания полностью монополизировала операционную систему Android в сфере поисковиков и браузеров.

Претензии к Google были у Федеральной антимонопольной службы РФ. Компанию обвиняли в распространении недостоверной рекламы.