ФАС оштрафует Google за распространение недостоверной рекламы

19:17
Фото: depositphotos/lucidwaters
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафует компанию Google на сумму от 100 до 500 тысяч рублей за распространение недостоверной рекламы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"ФАС наложит штраф на Google за распространение недостоверной рекламы. Антимонопольная служба выдала компании Google LLC предписание о прекращении нарушения", – указано в сообщении.
Комиссия ведомства установила, что поисковые запросы "выписка из Росреестра" через Google выводят сообщения о возможности купить данный документ. На данных результатах выдачи также размещалась рекламная пометка.
По данным ФАС, выписка из Росреестра является государственной услугой и не может предоставляться другими лицами. Ведомство также признало, что распространявшаяся в Google реклама по предоставлению сведений из ЕГРН нарушила требование пункта 1 статьи 7 закона о рекламе.
В марте 2021 года компания Google оплатила штраф за неудаление запрещенной информации в РФ. Размер взыскания составил три миллиона рублей. Суд вынес решение о штрафе в декабре 2020 года.
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