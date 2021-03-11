Google оплатила штраф за неудаление запрещенной информации в РФ

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Фото: depositphotos/lucidwaters
Компания Google оплатила штраф за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи.
Как говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, он составил три миллиона рублей. Отмечается, что суд назначил такой штраф компании в декабре 2020 года.
Ведомство напомнило, что закон "Об информации…" обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории РФ ссылки с запрещенной в стране информацией.
До этого Роскомнадзор уже открывал административные дела в отношении Google за отказ выполнять фильтрацию поисковой выдачи в соответствии с законодательством.
Так, в 2020 году компанию оштрафовали на 1,5 миллиона рублей, в 2019-м – на 700 тысяч, а в 2018-м – на 500 тысяч. Все штрафы Google заплатила.
Роскомнадзор ранее объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент.
Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter
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