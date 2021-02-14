Путин допустил возможность отключения зарубежных интернет-сервисов в РФ

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ заявил, что отключение зарубежных интернет-сервисов в России возможно при враждебных действиях против страны.
При этом он отметил, что никто не будет искусственно создавать проблемы российским пользователям, однако реакция на неприкрытые атаки последует, передает РИА Новости.
"У меня, например, нет желания что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, то я этого не исключаю", – сказал Путин.
Президент указал, что у России есть "Яндекс" и другие инструменты", "очень неплохо" развивается Сбербанк, который по некоторым направлениям уже обгоняет зарубежные сервисы.
"У нас есть хорошие перспективы. Есть, мы будем этим заниматься, но мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям, искусственно", добавил он.
Глава государства подчеркнул, что "сворачивать" интернет-сервисы не будут до тех пор, пока не будет своих альтернатив. Такие меры будут исходить только из "конкретных ситуаций".
По его словам, "когда наши уважаемые коллеги увидят, что есть альтернатива, что они не занимают монопольного положения на этом рынке, они и вести себя будут по-другому".
Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев ранее сообщил, что на случай отключения России от глобального интернета у властей есть план.
Ранее Путин подписал закон, направленный на борьбу с цензурой со стороны зарубежных интернет-платформ по отношению к материалам российских СМИ.
По нему Роскомнадзор получил право блокировать полностью или частично те платформы, которые ограничивают значимую информацию на территории РФ.
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