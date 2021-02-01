Омбудсмен оценил возможность отключения РФ от глобальной сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сценарий отключения РФ от глобальной сети является фантастическим. Интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев считает, что отключить интернет сложно и можно лишь нарушить его дееспособность, сообщает РИА Новости.

До этого заместитель председателя Совбеза страны Дмитрий Медведев говорил, что отключить Российскую Федерацию от глобальной сети можно.

"Не суть важно, кто и с какой стороны, по большому счету, отключает: изнутри отключились, или снаружи отключили. Ключевое, наверное, в этой фразе, что отключили – это неправильное утверждение - отключить его нельзя, а нарушить дееспособность можно", – сказал Мариничев. По словам эксперта, в России действует много операторов связи, подключенных к интернету.

Омбудсмен подчеркнул, что не верит в возможность отключения интернета на всей территории РФ.

В 2019 году президент России Владимир Путин подписал закон, который ориентирован на защиту устойчивой работы интернета. Документ разработан на случай возникновения угрозы функционирования Сети из-за рубежа.

Ранее Путин подписал закон о штрафах для соцсетей за неудаление запрещенного контента. За повторный отказ удалить такой контент гражданам грозит санкция в размере от 200 до 500 тысяч рублей.