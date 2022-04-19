Эксперт назвал самый популярный способ слежки за смартфоном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Злоумышленники могут следить за пользователем смартфона через уязвимости в гаджете. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на руководителя отдела продвижения продуктов компании "Код безопасности" Павла Коростелева.

Эксперт отметил, что в России обычно для слежки за смартфоном используется вредоносная ссылка, по которой переходит жертва. В результате в устройстве появляется невидимая библиотека, которая отслеживает, что происходит со смартфоном.

Кроме того, Коростелев сказал, что вирус могут установить как в салоне связи, так и в сервисе по ремонту устройств.

"Однако организовать подобное тяжелее – гораздо проще вынудить жертву перейти по ссылке и использовать эксплойт для взлома смартфона", – отметил Коростелев.

Ранее в "Лаборатории Касперского" заявили, что количество массовых рассылок писем от имени популярных вузов выросло в 200 раз с начала года. Россиянам предлагают скачать файл, который содержит "выгодное предложение". В случае открытия документа компьютер заражается вирусом.

