Снуп Догг появится в новом сезоне мобильной версии Call of Duty

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Рэпер Снуп Догг появится в новом сезоне Warzone и Vanguard мобильной версии Call of Duty. Об этом сообщает "Газета.ру".

Персонажа можно будет увидеть уже с 19 апреля. При этом новый сезон игры выйдет 27 апреля. Разработчики также могут добавить в Call of Duty Годзиллу и Кинг-Конга.

Впервые Снуп Догг начал сотрудничать с создателями игры при озвучке героя Call of Duty: Ghosts. Позднее было принято решение добавить рэпера как полноценного персонажа.

Ранее стало известно, что студия Sledgehammer Games начала разработку новой игры серии Call of Duty. Игра пока находится на раннем этапе создания. По словам разработчиков, она выйдет в 2025 году. Однако игра не будет сюжетным продолжением Vanguard.

