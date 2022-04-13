Разработчики назвали дату выхода новой Call of Duty

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Студия Sledgehammer Games начала разработку новой игры серии Call of Duty. Об этом сообщает "Газета.ру".

Игра пока находится на раннем этапе создания. По словам разработчиков, она выйдет в 2025 году.

Новая часть не будет сюжетным продолжением Vanguard из-за плохих продаж игры по мотивам Второй мировой войны. При этом Activsion Blizzard может возобновить ежегодный выпуск новых частей шутера с 2024 года. Но в 2023 году не выйдет полноценная сюжетная Call of Duty.

Ранее разработчики Call of Duty заявили о планах по созданию мобильной версии игры. Компания уже открыла набор сотрудников для создания Call of Duty: Warzone для смартфонов.

