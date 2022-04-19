Meta обжаловала решение о признании организации экстремистской в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Запрещенная в России экстремистская организация Meta обжаловала приговор о признании ее экстремистской, сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы.

"Компания Meta обратилась с апелляционной жалобой на решении о запрете ее деятельности как экстремистской организации", – отметил представитель суда.

Уточняется, что жалобу рассмотрят в апелляционной инстанции Мосгорсуда, дата заседания еще не назначена.

Ранее в Meta временно разрешили в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию против российских военных и отказались удалять противоправный контент. При этом отмечалось, что запреты не распространяются на гражданское население России.

В марте Тверской суд признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. В суде сочли, что деятельность запрещенной в РФ экстремистской организации Meta, которой принадлежат соцсети, направлена против России и Вооруженных сил страны.