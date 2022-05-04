Телефонные мошенники выманили более 1 млн руб у балерины Татьяны Осиповой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Телефонные мошенники под видом сотрудников Центробанка РФ и правоохранителей выманили более 1 миллиона рублей у балерины Большого театра Татьяны Осиповой, сообщает Агентство "Москва".

По данным источника агентства, балерина обратилась в полицию 3 мая и рассказала, что мошенники убедили ее оформить потребительские кредиты, снять денежные средства и перевести их на указанные в ходе телефонного разговора счета.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело.

Ранее назвавшийся сотрудником кредитной организации неизвестный мужчина похитил у московского пенсионера более 1,5 миллиона рублей. По данным МВД, под предлогом сохранения денег он убедил пенсионера обналичить их со своих банковских счетов, а затем перевести на банковскую карту злоумышленника.

