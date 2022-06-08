В МВД не поддержали проект о штрафах для инспекторов ГИБДД за ошибочные постановления

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МВД России не поддерживает законопроект об административной ответственности для сотрудников ГИБДД за незаконное выписывание штрафов, сообщает РИА Новости.

В ведомстве объяснили, что в федеральном законодательстве уже предусмотрены санкции за данное нарушение. Речь идет о дисциплинарной ответственности по закону "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и административной ответственности.

В министерстве указали, что по каждому выявленному факту ошибочно вынесенного постановления проводится служебная проверка. По ее итогам принимаются соответствующие меры реагирования.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР, а также сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин и Елена Афанасьева подготовили законопроект, который предусматривает штрафы в отношении сотрудников ГИБДД за незаконное привлечение водителей к административной ответственности. Изменение предлагается внести в КоАП РФ.

Парламентарии предложили штрафовать должностных лиц за указанное нарушение в размере наложенного административного штрафа, но не менее чем на 5 тысяч рублей. По их мнению, это позволит сократить поток незаконных постановлений об административных правонарушениях.

