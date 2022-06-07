Песков прокомментировал изменения в структуре аппарата МВД

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, с чем связаны изменения в структуре центрального аппарата МВД страны, передает RT.

"[Объясняются] требованиями времени. Здесь все достаточно очевидно, здесь вряд ли нужны какие-то дополнительные разъяснения", – заявил представитель Кремля.

Накануне указом президента России Владимира Путина структуру центрального аппарата МВД России пополнили два новых главных управления.

Новыми подразделениями стали главное управление оперативного реагирования и главное управление по работе с личным составом.

Также 6 июня глава государства установил порядок выплат родственникам погибших в ЛДНР, на Украине и в Сирии росгвардейцев. Семьям будут перечислять по 5 миллионов рублей.