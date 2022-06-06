Путин установил порядок выплат родственникам погибших в ЛДНР и на Украине росгвардейцев

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Члены семей погибших в ходе спецоперации на Украине, в ДНР, ЛНР и в Сирии служащих Росгвардии получат по 5 миллионов рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"В случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках Национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции <...>, либо смерти указанных военнослужащих и лиц до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы (службы), членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей в равных долях", – обозначено в документе.

При отсутствии членов семей выплата будет начисляться в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам военнослужащих.

В апреле глава государства подписал указ, согласно которому семьям российских пограничников, погибших на границах с Украиной, ЛНР и ДНР, также выплатят по 5 миллионов рублей.