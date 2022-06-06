Полиция объявила в розыск журналиста Солдатова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста Андрея Солдатова, следует из данных базы розыска ведомства.

"Солдатов Андрей Алексеевич 4 октября 1975 года рождения разыскивается по статье УК", – отмечается в сообщении без уточнения, о какой именно статье идет речь.

Солдатов является российским журналистом, автором ряда книг и главным редактором сайта Agentura.ru.

Ранее журналист Александр Невзоров (внесен в реестр СМИ-иноагентов) также был объявлен в розыск. До этого следователи возбудили против него уголовное дело за ложные сведения о работе российских военных в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.