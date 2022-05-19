МВД РФ объявило в розыск двух командиров украинского нацбатальона "Азов"

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Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск двух командиров националистического подразделения Вооруженных сил Украины "Азов".

Из базы МВД следует, что российские правоохранители разыскивают двоих уроженцев Харьковской области – Константина Немичева 1996 года рождения и Сергея Величко 1994 года рождения.

Следственный комитет РФ заочно предъявил Немичеву и Величко обвинение в посягательстве на жизнь по меньшей мере восьми российских военных на территории Харьковской области.

В России в отношении бойцов "Азова" возбуждены уголовные дела, предусмотренные статьями "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

