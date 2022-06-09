Более 10 тыс вакансий на лето разместили в базе центра "Моя работа"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В агрегированной базе центра "Моя работа" разместили более 10 тысяч вакансий для желающих найти подработку летом, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Сейчас мы наблюдаем расцвет внутреннего туризма. Очень нуждается в кадрах индустрия гостеприимства, сервиса и развлечений. Востребованы рабочие в сфере благоустройства территории города", – приводятся в сообщении слова директора центра Андрея Тарасова.

Также, по его словам, летом требуется более 400 поваров, официантов и бариста. Их набирают в мобильные точки общепита на открытом воздухе, дома отдыха, отели и глэмпинги. Из-за увеличения заказов по доставке нужны и более 800 курьеров, ими могут стать подростки.

Также требуется более 400 садовников и озеленителей, которые будут ухаживать за многолетними растениями, оформлять городские зоны отдыха, разбивать цветники и клумбы. А москвичам, желающим работать в лагере, предложат свыше 100 вакансий вожатых.

Прибавится работы у продавцов сезонных товаров на пляжах и в парках, фотографов, свадебных организаторов, бьюти-мастеров, ландшафтных дизайнеров, а также специалистов по ремонтно-строительным работам.

Ранее проект "Лето моей карьеры", который стартует 1 июля и продлится до 22 июля, открыл прием заявок среди подростков от 14 до 17 лет. Школьники смогут попробовать себя в профессиях психолога, финансиста, менеджера эффективных продаж, копирайтера, предпринимателя и других.

