Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
На Северном речном вокзале заработал пляж под открытым небом, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"В Москву пришло лето, сегодня мы открываем зону с бассейнами в южной части парка. Здесь есть все необходимое для комфортного пляжного отдыха. Особое внимание уделяем безопасности, поэтому у воды дежурит бригада спасателей", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Для посетителей открыты два взрослых и один детский бассейны с температурой воды не ниже 26 градусов. На пляже предусмотрены лежаки с зонтиками, раздевалки, душевые и уборные, медкабинет, фитобар и летняя кухня. Также на территории с 09:00 до 21:00 открыт ресторан "Речной".
Кроме того, раз в неделю на пляже будут проходить вечеринки под открытым небом.
Пляж работает с 10:00 до 22:00 ежедневно. Вход для детей до 6 лет бесплатный, до 12 лет – со скидкой 50%.
Ранее сообщалось, что московские спасатели подготовили к летнему сезону 13 зон отдыха с купанием, все водоемы обследовали водолазы.
В пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ отметили, что перед купальным сезоном водолазы обследовали и очистили дно всех водоемов в зонах отдыха города. К предыдущим местам, предусматривающим отдых на воде, в этом году добавились Головинские пруды.
Пляж под открытым небом открыли на Северном речном вокзале
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