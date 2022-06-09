Пляж под открытым небом открыли на Северном речном вокзале

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На Северном речном вокзале заработал пляж под открытым небом, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В Москву пришло лето, сегодня мы открываем зону с бассейнами в южной части парка. Здесь есть все необходимое для комфортного пляжного отдыха. Особое внимание уделяем безопасности, поэтому у воды дежурит бригада спасателей", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Для посетителей открыты два взрослых и один детский бассейны с температурой воды не ниже 26 градусов. На пляже предусмотрены лежаки с зонтиками, раздевалки, душевые и уборные, медкабинет, фитобар и летняя кухня. Также на территории с 09:00 до 21:00 открыт ресторан "Речной".

Кроме того, раз в неделю на пляже будут проходить вечеринки под открытым небом.

Пляж работает с 10:00 до 22:00 ежедневно. Вход для детей до 6 лет бесплатный, до 12 лет – со скидкой 50%.

Ранее сообщалось, что московские спасатели подготовили к летнему сезону 13 зон отдыха с купанием, все водоемы обследовали водолазы.

В пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ отметили, что перед купальным сезоном водолазы обследовали и очистили дно всех водоемов в зонах отдыха города. К предыдущим местам, предусматривающим отдых на воде, в этом году добавились Головинские пруды.

