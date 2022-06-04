Собянин поздравил учащихся, которые вернулись из Большой арктической экспедиции

Сергей Собянин поздравил школьников и студентов колледжей, которые вернулись из Большой арктической экспедиции.

Из 20 тысяч желающих попасть на Северный полюс были отобраны всего 14 человек. Чтобы попасть в экспедицию, ребята писали "Арктический диктант" и мотивационное эссе, участвовали в спецпрограммах. Юные исследователи прошли серьезную подготовку в карельских лесах.

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