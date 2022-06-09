Появился трейлер скетчкома, посвященного 350-летию Петра Великого

В Сети появился трейлер комедийного сериала "Как Петр I ездил в Голландию и на верфи работал". Роль первого российского императора исполнил Филипп Киркоров.

Сюжет развернулся вокруг исторической поездки Петра за границу. Причем события путешествия императора в Европу пересказаны на современный лад – создатели сериала решили пофантазировать, как выглядела бы жизнь в XVIII веке, если существовали бы социальные сети и интернет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.