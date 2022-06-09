Москвичи смогут выбрать тему видеоэкскурсии к 350-летию Петра I

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Коломенское"
На портале "Активный гражданин" стартовало голосование на выбор темы видеоэкскурсии к 350-летию Петра I, подготовленную музеем-заповедником "Коломенское".
"В честь юбилея музей-заповедник "Коломенское" снимет видеоэкскурсию по одной из своих экспозиций. Решить, какой именно объект станет площадкой для виртуальной прогулки, предстоит активным гражданам. Принять участие в голосовании сможет любой пользователь, зарегистрированный на портале mos.ru", – говорится в сообщении заповедника.
Ко дню рождения Петра I в "Коломенском" разработали маршрут "Петровские линии" из памятных мест, связанных с событиями жизни царя. Москвичи могут сделать выбор из пяти объектов – дворец отца будущего императора, домик Петра I, из которого он контролировал возведение Новодвинской крепости, голландский домик, являющийся копией строения в Заандаме, а также выставка "Петр Первый. Мифы и легенды" и экспозиция "Измайлово – царская вотчина XVII века".
Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что бесплатные экскурсии, выставки и лекции пройдут в Москве к 350-летию Петра I. Для участия нужно предварительно записаться на портале "Узнай Москву". Москвичи смогут прогуляться по нескольким пешеходным маршрутам в центре города.
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