"Тайны кино": Изольда Извицкая, Александра Завьялова, Валентина Малявина

Когда в апреле 1957 года советские кинематографисты показали в Каннах картину Григория Чухрая "Сорок первый", местные журналисты искупали в своих восторгах актрису Изольду Извицкую. Спустя несколько лет западная публика рукоплескала еще одной красавице – русской артистке Валентине Малявиной, которая вместе с режиссером Андреем Тарковским представляла фильм "Иваново детство" на международном Венецианском кинофестивале. И в то время в Соединенных Штатах читатели популярного журнала "Лайф" обсуждали красоту неподражаемой Александры Завьявловой, чье фото было опубликовано на обложке.

Как пронзительный взгляд помог Завьяловой получить роль в сериале "Тени исчезают в полдень"? Что заставило Валентину Малявину сбежать со съемок картины "Король-олень"? Кто помог режиссеру Григорию Чухраю утвердить Изольду Извицкую в киноленту "Сорок первый"? И почему успех молодых и талантливых актрис был таким коротким?

Об этом – в программе "Тайны кино".