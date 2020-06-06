"Тайны кино": Дмитрий Харатьян

Импульсивный музыкант Игорь Грушко из фильма "Розыгрыш", мечтательный милиционер Володя Патрикеев из "Зеленого фургона" и отважный Алеша Корсак из саги о гардемаринах. После каждой новой роли многомиллионная армия поклонниц Дмитрия Харатьяна только увеличивалась.

Почему Дмитрий Харатьян с треском провалился при первом поступлении в театральное училище? Благодаря кому он попал на пробы в фильм "Розыгрыш"? Какую страшную весть сообщили артисту в день его 40-летия?

Кто из актеров отказался от звездной роли гардемарина Алеши Корсака? И как Дмитрий Харатьян стал одним из самых музыкальных артистов? Об этом – в программе "Тайны кино".