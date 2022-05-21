"Откройте, Давид": Глеб Матвейчук

Давид Виннер провел день с музыкантом, продюсером, актером, композитором, обладателем удивительного голоса диапазоном в пять октав Глебом Матвейчуком.

Как вывести жанр мюзикла на новый уровень и каких историй сегодня не хватает зрителям? Почему в творчестве нельзя идти на компромиссы? Важно ли для артиста образование и в какой момент Глеб хотел уйти из профессии? Почему не стоит пускать зрителей в свою личную жизнь и как пережить предательство близких людей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.