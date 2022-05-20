Мужчина погиб при проведении строительных работ в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Московская прокуратура устанавливает обстоятельства гибели мужчины в нежилом здании в Большом Знаменском переулке, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным прокуратуры, в здании проводились строительные работы, мужчина погиб в результате обрушения бетонной конструкции.

В настоящее время Хамовнический межрайонный прокурор Всеволод Ситников находится на месте происшествия, ход и результаты процессуальной проверки контролируются надзорным ведомством.

Ранее стало известно, что рабочий упал в шахту лифта с высоты 30-го этажа и погиб. Инцидент произошел 27 апреля в строящемся доме на Лобненской улице.