Прокуратура начала проверку после смерти 6-летнего мальчика в Одинцове

13:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Прокуратура проводит проверку после смерти 6-летнего мальчика в городском округе Одинцово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Смерть ребенка констатировали в медицинском учреждении 10 мая. Мальчик находился в истощенном состоянии.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям уполномоченных органов, а также родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей", – говорится в сообщении.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В СК рассказали, что правоохранители опрашивают родителей ребенка и медицинский персонал. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза, а в орган дознания направлено поручение об истребовании полного характеризующего материала в отношении семьи.
Ранее сообщалось, что жительница Тулы заперла дверь в комнату детей на щеколду, забила ее гвоздем и ушла из дома. Дети полутора, трех и 10 лет оставались одни без присмотра взрослых с 31 декабря 2021 года по 3 января 2022 года. По материалам проверки следователи возбудили уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса РФ ("Оставление в опасности").
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