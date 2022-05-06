Жительница Тулы закрыла дома детей на несколько дней

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Жительница Тулы закрыла дома детей и ушла на три дня. Прокуратура провела проверку после соответствующих публикаций в СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что 32-летняя женщина заперла дверь в комнату детей на щеколду, забила ее гвоздем и ушла из дома. Дети полутора, трех и 10 лет провели одни без присмотра взрослых с 31 декабря 2021 года по 3 января 2022 года.

"Оставив детей без еды, женщина поставила малолетних в опасное для жизни и здоровья состояние. Спустя двое суток детям удалось освободиться и обратиться за помощью к соседке", – говорится в сообщении.

По материалам проверки следователи возбудили уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса РФ ("Оставление в опасности"). Ход расследования находится на контроле в прокуратуре.

Сейчас дети находятся под временной опекой у бабушки, суд рассматривает иск о лишении матери родительских прав.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области осудили 36-летнего мужчину, обвиняемого в надругательстве над полуторагодовалой девочкой. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 14 лет 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

