Жительница Тулы закрыла дома детей на несколько дней

06 мая, 21:03
Фото: РИА Новости/Виталий Безруких
Жительница Тулы закрыла дома детей и ушла на три дня. Прокуратура провела проверку после соответствующих публикаций в СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.
Известно, что 32-летняя женщина заперла дверь в комнату детей на щеколду, забила ее гвоздем и ушла из дома. Дети полутора, трех и 10 лет провели одни без присмотра взрослых с 31 декабря 2021 года по 3 января 2022 года.
"Оставив детей без еды, женщина поставила малолетних в опасное для жизни и здоровья состояние. Спустя двое суток детям удалось освободиться и обратиться за помощью к соседке", – говорится в сообщении.
По материалам проверки следователи возбудили уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса РФ ("Оставление в опасности"). Ход расследования находится на контроле в прокуратуре.
Сейчас дети находятся под временной опекой у бабушки, суд рассматривает иск о лишении матери родительских прав.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области осудили 36-летнего мужчину, обвиняемого в надругательстве над полуторагодовалой девочкой. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 14 лет 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: