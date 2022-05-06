Жителя Саратовской области осудили за надругательство над полуторагодовалой девочкой

14:58
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Саратовской области осудили 36-летнего мужчину, которого обвиняют в надругательстве над полуторагодовалой девочкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
Семья, которая воспитывает двух малолетних детей, разрешила пожить в своей квартире в городе Ершове обвиняемому. В ночь с 10 на 11 декабря 2021 года родители ушли в магазин, а детей оставили с гостем.
"Оставшись с детьми наедине, мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, а также нанес ей не менее семи ударов в область головы и шеи, причинив следующие телесные повреждения, расценивающиеся как причинившие легкий вред здоровью", – говорится в сообщении.
Когда супруги вернулись домой, женщина заметила на лице дочери кровоподтек и повреждения на теле. Родители незамедлительно обратились в правоохранительные органы.
В отношении мужчины возбудили уголовные дела по пункту "б" части 4 статьи 132, части 1 статьи 115 Уголовного кодекса РФ ("Иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", "Умышленное причинение легкого вреда здоровью").
Суд назначил обвиняемому наказание в виде 14 лет 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.
Ранее сообщалось, что в Калужской области 58-летний мужчина представился в мессенджере женским именем и познакомился с 16-летней девушкой. Через некоторое время обвиняемый обманом заставил девушку встретиться с ним, после чего вывез в лесной массив в Малоярославецкий район Калужской области и изнасиловал.
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