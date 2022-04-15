Юрист объяснил, что грозит матери, оставившей младенца в мусоропроводе

14 апреля на северо-востоке столицы обнаружили брошенного младенца: новорожденная девочка лежала в камере мусоропровода в жилом доме на Северном бульваре. Малышку госпитализировали, а мать ребенка установили спустя несколько часов. Рассказываем, что может грозить женщине.

В полотенце в мусоропровод

Фото: прокуратура Москвы

Новорожденную девочку на северо-востоке Москвы обнаружила уборщица дома: по ее словам, она услышала непонятный звук из мусоропровода. "Я пришла за водой, открыла камеру, захожу – какой-то звук. Я думала, кошка попала в мусорку и не может вылезти", – рассказала женщина телеканалу Москва 24. Как отметили очевидцы, ребенок был завернут в полотенце и лежал в пакете.

После случившегося девочку сразу госпитализировали. Сейчас она находится в реанимации, но ее жизни ничего не угрожает, сообщила уполномоченная по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.



Ольга Ярославская детский омбудсмен по Москве Я побывала в больнице и увидела ребенка. Она остается под наблюдением врачей в реанимации. Никаких серьезных травм у нее нет.

Омбудсмен добавила, что с начала года это уже третий случай, когда ребенка в столице бросают таким жестоким образом.

Вскоре следователи установили личность предполагаемой матери: ею оказалась 43-летняя Марина Барышникова. По словам соседей, у нее это уже четвертый ребенок. "У нее мальчик третий – пять лет, вроде бы. И вот она, получается, четвертого родила", – поделилась жительница дома.

Еще одна соседка Наталья Антонович рассказала в интервью телеканалу РЕН ТВ, что подозреваемая в доме постоянно не проживала. "Это шок, потому что не было ничего слышно. Женщину, которую забрали, я раньше не видела, она там не проживает постоянно. Там живет обычная нормальная семья", – сказала она.

Что грозит матери?

В столичном Следственном комитете уже возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка". "Женщина 1979 года рождения доставлена в городскую больницу, где после получения медицинской помощи следователи приступят к проведению с ней необходимых следственных действий", – добавила старший помощник руководителя СК России по Москве Юлия Иванова.

После выписки мать девочки ждет медико-психологическая экспертиза. В случае вменяемости женщине грозит до 3 лет 9 месяцев лишения свободы. В свою очередь, юрист Василий Воробьев пояснил Москве 24, что сама по себе такая статья УК предусматривает некое состояние аффекта после родов, однако это не освобождает женщину от ответственности.



Василий Воробьев юрист Существует большая разница между состоянием аффекта и психическим заболеванием. Аффект – временное явление, и его невозможно вылечить. В таком состоянии человек полностью отвечает за свои действия, но по определенной причине ответственность за преступление смягчается.

При этом после родов может развиться и устойчивое психологическое заболевание, и в таком случае мать могут признать невменяемой. Воробьев отметил, что если это произойдет, то она будет освобождена от уголовной ответственности и направлена на принудительное медицинское лечение.