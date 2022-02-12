На востоке Москвы на крытой автостоянке рухнула крыша

16:05 (обновлено 12.02.2022 16:35)
Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"
На востоке Москвы на частной крытой автостоянке обрушились металлические конструкции крыши. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.
Инцидент произошел на Прокатной улице, 5а. В результате обрушения металлокаркаса поврежден 21 один автомобиль. Ни один человек не пострадал.
Отмечается, что площадь обрушения составляет 50 квадратных метров. Среди возможных причин инцидента рассматривают снег, скопившийся на крыше.
Ранее сообщалось, что в подмосковном поселке Селятино вблизи строящегося торгового центра на рабочих рухнули три пролета бетонного забора. Двое строителей погибли на месте. Еще один скончался в больнице.
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