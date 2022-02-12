Количество погибших из-за обрушения на стройке в Подмосковье увеличилось до трех

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Количество погибших из-за обрушения бетонного забора на стройке в Подмосковье увеличилось до трех человек. Еще один рабочий скончался в больнице. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

"Один из троих госпитализированных рабочих находился в тяжелом состоянии и умер сегодня утром", – сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел вечером 11 февраля вблизи строящегося торгового центра в поселке Селятино. На рабочих рухнули три пролета бетонного забора. Двое погибли на месте. Еще троих госпитализировали в больницы Наро-Фоминска и Одинцова. На место происшествия выезжали следователи, криминалисты и прокуроры.

Тела погибших из-под завалов извлекли спасатели. По факту нарушения правил безопасности при ведении земляных работ, повлекшего смерть двух рабочих (часть 3 статьи 216 УК РФ) Следственным комитетом по Московской области возбуждено уголовное дело.