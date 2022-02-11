Спасатели извлекли тела погибших при обрушении бетонного забора в Подмосковье

11 февраля, 23:22
Фото: МЧС РФ
Спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших при обрушении бетонного забора строящегося торгового комплекса в Подмосковье, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Трое пострадавших госпитализированы: два человека – в больницу в Наро-Фоминске, еще один – в Одинцово", – сказал собеседник агентства.
Вечером 11 февраля в подмосковном поселке Селятино произошло обрушение трех пролетов бетонного забора строящегося придорожного торгового комплекса. На место происшествия выезжали следователи, криминалисты и прокуроры.
Предварительно, причиной случившегося стало нарушение техники безопасности. По данному факту прокуратура начала проверку. Ее проведение поручено Наро-Фоминской городской прокуратуре.
Два человека погибли при обрушении бетонного забора в Подмосковье
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