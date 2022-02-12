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происшествия

09:45

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих в Подмосковье

происшествия

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих, на которых вблизи строящегося торгового центра обрушилась бетонная конструкция. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

"Следственным отделом по Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении земляных работ, повлекшего смерть двух рабочих (часть 3 статьи 216 УК РФ)", – рассказали в ведомстве.

По данным следствия, пятеро рабочих проводили земляные работы по установке бетонного забора вблизи строящегося ТЦ в поселке Селятино. В процессе ограждение рухнуло в траншею, в которой находились рабочие.

В результате двое мужчин скончались. Трое рабочих госпитализированы в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

В Следственном комитете отмечают, что место происшествия осмотрели следователи-криминалисты. Проектную и исполнительную документацию изъяли. В рамках расследования назначено четыре судебно-медицинских экспертизы.

Инцидент произошел вечером 11 февраля. На рабочих рухнули три пролета бетонного забора. На место происшествия выезжали следователи, криминалисты и прокуроры.

Тела погибших из-под завалов извлекли спасатели. Предварительной причиной случившегося назвали нарушение техники безопасности. Проверкой по данному факту занялась Наро-Фоминская городская прокуратура.

Два человека погибли при обрушении бетонного забора в Подмосковье

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