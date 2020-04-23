"Тайны души": Любовь Германова

Актриса Любовь Германова родилась в интеллигентной семье. Папа – профессор, доктор геологических наук, мама – химик. Но карьера ученого ее мало интересовала. От родителей она взяла только красоту и обаяние и уверенным шагом начала штурмовать кино. Уже в 15 лет Любовь заявила о себе в драме Владимира Рогового "Несовершеннолетние", где также снялась ее старшая сестра Евдокия Германова.
Любовь Германова окончила знаменитый Всесоюзный институт кинематографии. На свой курс юную Любу пригласил сам Сергей Герасимов, случайно увидев ее в дипломной работе своего ученика. Он и предложил ей роль Евдокии Лопухиной в ленте "Юность Петра", которая сделала актрису по-настоящему знаменитой. Картина имела ошеломительный успех. В прокате фильм посмотрели почти 24 миллиона зрителей.
Любовь Германова не только активно снимается в кино, она еще и озвучивает зарубежные фильмы. Её голосом говорят десятки оскароносных актрис Голливуда: Хелен Хант – в фильме "Чего хотят женщины", Мэрил Стрип в – "Мамма миа!", Дженнифер Энистон – в "Несносных боссах" и Рэйчел Макадамс – в "Дневнике памяти".
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