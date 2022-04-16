"Тайны души": Никас Сафронов

Никас Сафронов – это живая легенда. Его работы находятся в Эрмитаже, в Третьяковской галерее, Русском музее и еще в ста государственных музеях нашей страны. Он пишет портреты королей, монархов и президентов. Его картины украшают частные коллекции таких мировых звезд, как Софи Лорен, Алена Делона, Жана Поля Бельмондо, Лучано Паваротти, Джека Николсона, Стинга, Элтона Джона, Роберта Де Ниро, Стивена Спилберга, Тины Тернер, Леонардо Ди Каприо. И это только самое начало списка. Никас Сафронов на сегодняшний день является одним из самых востребованных художников не только в России, но и во все мире. Его имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса за создание авторской техники "Дрим Вижн".
Сегодня Никас Сафронов активно поддерживает молодых художников, помогает всем без исключения. Художник участвует в десятках благотворительных акций. Он является послом проекта "Крылья ангела", поддерживает программу "Святость материнства", устраивает благотворительные аукционы в поддержку детей-сирот, жертвует деньги детским хосписам, реконструирует музеи, монастыри и храмы.
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