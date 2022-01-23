В Москве запустили электронный проект "Город заданий"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве запустили новый электронный проект "Город заданий", сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"С помощью платформы пользователи могут лично участвовать в улучшении городской среды. Для этого необходимо выполнять различные онлайн- и офлайн-задания, сформированные органами исполнительной власти", – написал мэр.

Собянин отметил, что среди них – сдача на утилизацию новогодних елок, работа с системой городского видеонаблюдения, фотосъемка различных объектов на территории Москвы, проведение опросов в парке.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться в проекте с помощью логина и пароля от личного кабинета на mos.ru, выбрать задание и, если необходимо, пройти обучения. После выполнения задания баллы начислят автоматически.

Ранее сообщалось, что в Москве появилась возможность оформить единый читательский билет онлайн. Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что внедрение сервиса завершает основной этап цифровизации библиотечной системы.

Кроме того, в мобильном приложении "Моя Москва" модернизировали раздел "Услуги". Теперь на странице отображаются все услуги и сервисы, а не тематические блоки, как было ранее.

