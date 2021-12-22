Фото: портал мэра и правительства Москвы

В мобильном приложении "Моя Москва" модернизировали раздел "Услуги". Теперь на странице отображаются все услуги и сервисы, а не тематические блоки, как было ранее. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Таким образом, удалось повысить удобство использования приложения и, как следствие, его эффективность", – говорится в сообщении.

В пресс-службе городского департамента информационных технологий отметили, что получение услуг в мобильном приложении должно быть не только удобным, но и максимально быстрым.

"Благодаря обновлению находить нужные услуги и сервисы в приложении горожанам станет проще, так как все они легко просматриваются на странице раздела. При этом наиболее востребованные у пользователей услуги и сервисы отображаются на странице первыми", – сказано в сообщении.

Кроме того, схожие по тематике услуги теперь помечены значками одинакового цвета. Например, медицинские – бирюзовым, связанные с ЖКХ – желтым.

Чтобы зайти в раздел "Услуги", нужно нажать одноименную кнопку внизу экрана, а затем выбрать необходимый сервис.

"Теперь передавать показания счетчиков воды, электричества, получать и оплачивать счета за коммунальные услуги, записываться к врачу, проверять электронный дневник ребенка и многое другое можно в пару кликов", – говорится в сообщении.

До обновления на поиск необходимой услуги уходило значительно больше времени, поскольку пользователю сначала нужно было зайти в тематический блок услуг и отыскать нужную в перечне.

Остальные разделы приложения "Моя Москва" визуально не изменились. Наиболее востребован пользователями раздел "Мои платежи", где можно проверить наличие выставленных счетов и оплачивать их в пару кликов. Кроме того, недавно появилась возможность оплачивать несколько счетов одновременно. Для этого потребуется лишь один раз подтвердить общий платеж.

"Оплатить одновременно можно счета за жилищно-коммунальные услуги, домашний телефон, интернет и электроэнергию, а также начисления за детский сад, транспортные штрафы и многое другое. <...> Теперь пользователю достаточно зайти в раздел "Мои платежи", выбрать счета и произвести оплату банковской картой. Ее реквизиты можно сохранить, чтобы в следующий раз не вводить их заново. Все данные карты надежно защищены", – говорится в сообщении.

Еще один популярный среди пользователей раздел – "Новости". Там можно читать актуальные публицистические материалы о городе и своем районе. Темы подбираются на основе информации, которая указана в профиле на портале mos.ru или в приложении "Моя Москва".

В мае текущего года в приложении "Моя Москва" появился раздел "История платежей". Благодаря этому пользователи могут просмотреть квитанции об оплате единого платежного документа, штрафов ГИБДД, счетов за электроэнергию или занятия в кружках и секциях.