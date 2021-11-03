В приложении "Моя Москва" теперь можно оплачивать несколько счетов одновременно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В мобильном приложении "Моя Москва" стала доступна новая функция. Теперь пользователи могут оплачивать несколько счетов одновременно, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе департамента информационных технологий уточнили, что благодаря новой функции москвичи могут оплачивать счета за детский сад, домашний телефон и интернет, электроэнергию и штрафы за парковку одновременно.

Для этого пользователю нужно зайти в раздел "Мои платежи", выбрать счета и оплатить их банковской картой. Ее реквизиты можно сохранить, чтобы в следующий раз не вводить их заново. Квитанции сохранятся на странице "История платежей".

Приложение "Моя Москва" появилось в начале 2019 года. Через него можно передавать показания счетчиков, получать квитанции на оплату, проверять успеваемость ребенка в школе и записываться на вакцинацию от коронавируса.

В марте в нем появились новые функции, благодаря которым пользователи могут оплатить домашний телефон МГТС, а также почитать новости района, в котором живут.

В мае текущего года в приложении "Моя Москва" появился раздел "История платежей". Благодаря этому пользователи могут просмотреть квитанции об оплате единого платежного документа, штрафов ГИБДД, счетов за электроэнергию или занятия в кружках и секциях.

