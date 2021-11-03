В приложении "Моя Москва" теперь можно оплачивать несколько счетов одновременно

09:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В мобильном приложении "Моя Москва" стала доступна новая функция. Теперь пользователи могут оплачивать несколько счетов одновременно, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В пресс-службе департамента информационных технологий уточнили, что благодаря новой функции москвичи могут оплачивать счета за детский сад, домашний телефон и интернет, электроэнергию и штрафы за парковку одновременно.
Для этого пользователю нужно зайти в раздел "Мои платежи", выбрать счета и оплатить их банковской картой. Ее реквизиты можно сохранить, чтобы в следующий раз не вводить их заново. Квитанции сохранятся на странице "История платежей".
Приложение "Моя Москва" появилось в начале 2019 года. Через него можно передавать показания счетчиков, получать квитанции на оплату, проверять успеваемость ребенка в школе и записываться на вакцинацию от коронавируса.
В марте в нем появились новые функции, благодаря которым пользователи могут оплатить домашний телефон МГТС, а также почитать новости района, в котором живут.
В мае текущего года в приложении "Моя Москва" появился раздел "История платежей". Благодаря этому пользователи могут просмотреть квитанции об оплате единого платежного документа, штрафов ГИБДД, счетов за электроэнергию или занятия в кружках и секциях.
Приложением "Моя Москва" можно управлять голосом
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