Библиотеки Москвы подготовили праздничную программу на новогодние каникулы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 160 столичных библиотеках подготовили праздничную программу для детей и их родителей. Творческие занятия, квесты, спектакли, викторины и встречи со сказочными персонажами будут проходить в учреждениях с 2 по 7 января, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что программа ориентирована на горожан разных возрастов.

"Самых маленьких посетителей ждут интерактивные спектакли по мотивам любимых сказок. Для ребят постарше проведут творческие мастер-классы, квесты и музыкальные представления", – подчеркнула она.

В библиотеке-читальне имени Тургенева 2 января состоится интерактивная программа "Новый год в разных странах". Для детей проведут различные творческие и познавательные мероприятия. Программа из лекций, мастер-классов и сказочных историй начнется в 13:00.

Спектакль "Домовенок Кузя. Новогоднее приключение в одном действии" состоится 3 января в Центральной библиотеке № 52. Главная героиня в какун Нового года найдет у себя домового, вместе с которым им предстоит справиться с домашними делами. Представление начнется в 14:00.

Мюзикл "Две Бабы-Яги" покажут в этот день в Центральной детской библиотеке № 46. Дети встретятся с Бабой-Ягой, Змеем Горынычем, Федром-кузнецом и Кощеем Бессмертным. Представление, подготовленное вместе с Пушкинским музыкальным театром, начнется в 15:00.

4 января школьники смогут посетить квест "Новогодние приключения в стране литературных героев" в Центральной городской деловой библиотеке. Участники посетят несколько лекций, а после решат ряд задач. Лучшие игроки получат памятные призы от Деда Мороза. Квест пройдет в 12:00 и 14:30.

В тот же день в Доме Лосева для детей проведут творческие занятия по фелтингу. Основные принципы искусства объяснит художник Александра Мошковская. К занятиям можно присоединиться с 12:00 до 16:00. Кроме того, там же состоится выступление солистов ансамбля "Русская рапсодия" в 15:15. Концерт будет посвящен сказкам народов мира. В 17:30 гости смогут насладиться советскими новогодними мультфильмами и художественным кино.

В Библиотеке имени Пушкина выпускницы Московского губернского колледжа искусств и студентка Российской академии музыки имени Гнесиных в ходе концерта Let it snow исполнят хиты Last Christmas, Jingle Bells, All I Want For Christmas Is You и другие. Мероприятие начнется в 19:00.

Музыкальный моноспектакль по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик" состоится 7 января в библиотеке № 129. Начало в 16:00.

Дети до 14 лет смогут посетить мероприятия лишь в сопровождении взрослых, у которых есть QR-код или отрицательный ПЦР-тест. С собой также необходимо взять паспорт.

Для посещения мероприятий необходима предварительная регистрация на портале "Онлайн. Библиогород".

