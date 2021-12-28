"Москино" бесплатно покажет советские мультфильмы в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сеть кинотеатров "Москино" приглашает жителей столицы на показ советских мультфильмов с 3 по 8 января, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы Наталья Сергунина уточнила, что мероприятие бесплатное, для посещения необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте "Москино". Там также есть полное расписание мероприятий.

"В программу вошли такие мультфильмы, как "Снежная королева", "Умка", "Шайбу! Шайбу!", "Дед Мороз и лето", "Щелкунчик". В каждом из них сюжет связан с зимой или Новым годом", – отметила заммэра.

Уточняется, что посмотреть советские мультфильмы можно будет в пяти кинотеатрах сети: "Искре", "Полете", "Сатурне", "Туле" и "Спутнике".

Гостям нужно будет соблюдать социальную дистанцию и надевать маски. Заполняемость залов будет не больше 50% от общего числа мест.

Показ советских мультфильмов откроется экранизацией одноименной сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена "Снежная королева". Зрители смогут увидеть этот мультфильм 3 января в 12:00 в кинотеатре "Искра", а 6 января в 12:15 его покажут в кинотеатре "Тула".

В период новогодних праздников "Москино" представит и подборки короткометражных советских мультфильмов. Первая начнется с ленты "Дед Мороз и лето". Москвичам также покажут "Волчище – серый хвостище", "Умка" и "Умка ищет друга". Показ короткометражек состоится в кинотеатрах "Полет" 4 января в 12:00 и "Тула" 7 января в 12:00.

Среди советских мультфильмов, которые покажут в праздники, – "Шайбу! Шайбу!" и "Серебряное копытце". Их можно будет увидеть 5 января в 12:00 в "Сатурне" и 8 января в 12:00 – в "Спутнике". Гостям также представят показ мультфильма "Щелкунчик", снятого по мотивам сказки немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король".

Праздничные кинокартины покажут и в столичном кинотеатре "Художественный". Там с 25 декабря по 9 января пройдет фестиваль "Новый год и Рождество в "Художественном". В рамках события пройдут показы рождественской голливудской и российской классики, а также самых популярных фильмов 2021 года.