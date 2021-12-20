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Культура

18:12

Новый "Человек-паук" возглавил прокат в России и СНГ

культура кино

Фото: кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой "; режиссер – Джон Уоттс; производство – Marvel Studios Inc.

Кинокомикс "Человек-паук: Нет пути домой" возглавил прокат в России и СНГ по итогам минувшего уик-энда. Это следует из неофициальных данных портала kinobusiness.com.

Так, с 16 по 19 декабря картина собрала больше 1 миллиарда 58 миллионов рублей. Кинотеатры заработали больше 1,5 миллиарда рублей. Эксперты называют такой результат феноменальным в условиях имеющихся во многих регионах ограничений.

По мнению специалистов, новый "Человек-паук" мог бы стать абсолютным рекордсменом по сборам в России и СНГ, если бы вышел на два месяца раньше. Сейчас таковым является фильм "Мстители: Война бесконечности" с показателем 1 миллиард 161,5 миллиона рублей.

Второе место в рейтинге по итогам выходных заняла "Матрица: Воскрешение". Фильм собрал 319,1 миллиона рублей. А на третьей строчке расположился "Зверопой-2", собравший за два дня 40,5 миллиона рублей. Далее находится "Дом Gucci" с показателем 40,2 миллиона рублей, а также "Большой красный пес Клиффорд" – 28,4 миллиона рублей.

"Человек-паук: Нет пути домой" вышел в российский прокат 16 декабря. Фильм рассказывает о событиях после того, как была раскрыта личность Человека-паука: персонаж Тома Холланда обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, однако это только усугубляет ситуацию.

В российских кинотеатрах вышел фильм "Человек-паук: Нет пути домой"

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