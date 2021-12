Новогодние и рождественские фильмы покажут в московском кинотеатре "Художественный"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Фестиваль "Новый год и Рождество в "Художественном" пройдет в старейшем кинотеатре Москвы с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. В рамках события запланированы показы рождественской голливудской и российской классики, а также самых популярных фильмов этого года. Об этом со ссылкой на пресс-службу кинотеатра сообщает "Интерфакс".

Первой картиной, которую покажут в рамках фестиваля, станет комедия "Чего хочет Слава?". Сеанс состоится 25 декабря в 19:30.

В "Художественном" планируют также показать комедию "Рождество в июле" Престона Стерджеса (1940), мюзикл "Светлое Рождество" Майкла Кертица (1954) и экранизацию повести Чарльза Диккенса "Рождественский гимн" Брайана Десмонда Херста (1951).

Завершающим сеансом уходящего года станет показ картины Фрэнка Капры "Эта замечательная жизнь" (1947). Фильм покажут 31 декабря.

В программу фестиваля также вошли сказка Виктора Флеминга "Волшебник из страны Оз" (1939) и отмечающая 75-летний юбилей картина Надежды Кошеверовой "Золушка".

Покажут в "Художественном" и современные рождественские фильмы. Среди них картина Густа ван ден Берге "Крошка Иисус из Фландрии" (2010), участие в которой принимали непрофессиональные актеры с синдромом Дауна, сказка Киры Муратовой "Мелодия для шарманки" (2009), фильм Чарльза Покела "Рождество опять" (2014) и другие.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится российская премьера фильма Пола Томаса Андерсона "Лакричная пицца".

Ожидает гостей мероприятия и специальный показ фильма "Петровы в гриппе". Зрителям в качестве бонуса впервые представят не вошедший в фильм материал сцены празднования Нового года. На сеансе будет присутствовать режиссер картины Кирилл Серебренников.

Лучшие фильмы 2021 года в "Художественном" покажут во время новогодних каникул. В специальную программу The Best of 2021 вошли ленты, показанные в кинотеатре с момента его открытия после реставрации. В общей сложность зрителям покажут около 17 картин.

