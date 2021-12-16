Российские сериалы победили в двух номинациях на фестивале Webfest Berlin

Фото: кадр из сериала "Секреты семейной жизни"; режиссер – Шота Гамисония; производство – "МТС Медиа"

Российские проекты "Русская кибердеревня" и "Секреты семейной жизни" победили в двух номинациях фестиваля веб-сериалов Webfest Berlin. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, "Русская кибердеревня", показывающая киберпанк-версию российской глубинки, получила награду в номинации "Лучшая научная фантастика/фэнтези/хоррор". А "Секреты семейной жизни", повествующие о семейной паре, семейные узы которой скрепило трагическое событие, забрали приз как "Лучшая комедия".

В основную конкурсную программу фестиваля вошли 27 веб-сериалов из разных стран. Россию, помимо уже перечисленных проектов, представляли еще два сериала: "Струны" с Артемом Ткаченко в главной роли и комедия "Полицейский с YouТюба".

Ранее российский комедийный фильм "Батя" с Владимиром Вдовиченковым и Стасом Старовойтовым в главных ролях получил приз четвертого кинофестиваля Premio Felix в Италии. Картина собрала больше 500 миллионов рублей кассовых сборов в прокате и вышла в топ самых успешных фильмов 2021 года на цифровых платформах.

