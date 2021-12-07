Российский фильм "Разжимая кулаки" стал номинантом на "Оскар"

Фото: кадр из фильма "Разжимая кулаки"; режиссер – Кира Коваленко; производство – кинокомпания "Пионер"
Драма российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" вошла в список номинантов премии Американской киноакадемии в категории "Лучший иностранный фильм". Об этом сообщает Life.ru.
Действие картины разворачивается в городе Мазур в Северной Осетии, куда после трагических событий перевез свою семью Заур. Он воспитывает детей в строгости и гиперопекает их, из-за чего его дочь решает сбежать из дома.
Среди соперников российской драмы фильмы из 92 стран, в частности из Армении, Казахстана и Латвии. Голосование по отбору в шорт-лист продлится с 10 по 15 декабря, а результаты объявят 21 декабря.
В июле "Разжимая кулаки" выиграл главный приз программы "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале.
Претендента на премию "Оскар" от России выбирали из 110 отечественных картин. В список, помимо работы Киры Коваленко, попали "Девятаев" Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, "Майор Гром: Чумной доктор" Олега Трофима, а также "Огонь" Алексея Нужного.
Фильм "Разжимая кулаки" выдвинули от России на премию "Оскар"
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