Претендента на "Оскар" от России выберут из 110 кинокартин

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Российский оскаровский комитет составил список из 110 отечественных картин, из которых выберут претендента на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщает ТАСС.
"Дата заседания (на котором выберут фильм. – Прим. ред.) пока не назначена, однако так называемый лонг-лист фильмов-претендентов уже сформирован", – сказали в комитете.
Все ленты, попавшие в предварительный список, вышли или выйдут в прокат в период с 1 января по 31 декабря 2021 года. В их числе "Девятаев" Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, "Майор Гром: Чумной доктор" Олега Трофима, "Огонь" Алексея Нужного, а также "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова и "Серебряные коньки" Михаила Локшина.
Ранее российский фильм "Обходные пути" Екатерины Селенкиной получил спецприз для молодых женщин-режиссеров в рамках программы Венецианского кинофестиваля "Неделя критики". Картина, действие которой происходит на московских окраинах, повествует о герое, промышляющем распространением наркотиков.
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