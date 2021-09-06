Михалков заявил, что сериалы разрушают русскую актерскую школу

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Актер и режиссер Никита Михалков выразил мнение, что массовое производство сериалов в России негативно влияет на отечественную актерскую школу. Об этом сообщает ТАСС.
"Сериалы, которых появилось очень много, во многом губят русскую актерскую школу. Потому что просто легко произнести текст, как в жизни, уже может практически любой. Потому что отсутствие репетиционного периода (и в кино, к сожалению, тоже) лишает актера возможности усовершенствоваться и в себе находить то, чего раньше в себе не видел", – заявил он.
Михалков подчеркнул, что не является противником сериалов, однако отметил, что они заставляют артистов бесконечно повторять в работе то, что им уже обеспечило известность и деньги.
"Сериалы спасли многих режиссеров и актеров, дали им жизнь. Я говорю не в осуждение, я говорю только про сохранение профессии, того таинства", – подытожил режиссер.
Ранее Михалков прокомментировал новые правила кинопремии "Оскар", назвав их нравственным бешенством. Сложившуюся ситуацию режиссер считает сумасшествием, которое построено на обесчеловечивании, оправдывающем насилие. По его мнению, американская киноакадемия таким образом проявляет зеркальную дискриминацию.
Российские режиссеры оценили новые правила для претендентов на "Оскар"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: