Михалков заявил, что сериалы разрушают русскую актерскую школу

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Актер и режиссер Никита Михалков выразил мнение, что массовое производство сериалов в России негативно влияет на отечественную актерскую школу. Об этом сообщает ТАСС.

"Сериалы, которых появилось очень много, во многом губят русскую актерскую школу. Потому что просто легко произнести текст, как в жизни, уже может практически любой. Потому что отсутствие репетиционного периода (и в кино, к сожалению, тоже) лишает актера возможности усовершенствоваться и в себе находить то, чего раньше в себе не видел", – заявил он.

Михалков подчеркнул, что не является противником сериалов, однако отметил, что они заставляют артистов бесконечно повторять в работе то, что им уже обеспечило известность и деньги.

"Сериалы спасли многих режиссеров и актеров, дали им жизнь. Я говорю не в осуждение, я говорю только про сохранение профессии, того таинства", – подытожил режиссер.

Ранее Михалков прокомментировал новые правила кинопремии "Оскар", назвав их нравственным бешенством. Сложившуюся ситуацию режиссер считает сумасшествием, которое построено на обесчеловечивании, оправдывающем насилие. По его мнению, американская киноакадемия таким образом проявляет зеркальную дискриминацию.

